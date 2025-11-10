25 صورة.. إقبال كثيف من السائحين على المتحف المصري بالتحرير

إقبال كثيف من المواطنين في أول أيام انتخابات مجلس النواب بالدقي | صور

كتب- محمد نصار:

شهد المتحف المصري بالتحرير، إقبالًا كثيفًا من السائحين مع بدء فتح أبوابه للزيارة صباح اليوم الإثنين.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحف على فيسبوك، قبل قليل، مجموعة من الصور التي تظهر التوافد والإقبال الكبير من السائحين على زيارة المتحف.

