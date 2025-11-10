أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن اللحوم والثروة الحيوانية في مصر آمنة تمامًا.

وقال "فاروق"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة النهار، إن الحمى القلاعية موجودة منذ 50 عامًا بأنواع A وO وSAT2، مشيرًا إلى ظهور SAT1 الجديد مع توفير 8 ملايين جرعة لقاح.

وأضاف أن حملات التحصين من أغسطس نجحت في تأمين 80% من الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن الخسائر طفيفة ولا تُقارن بـ2006 أو 2012، مؤكدًا أن تأخر بعض القرى في التحصين تسبب في إصابات محدودة.

وتابع فاروق أن حملة أغسطس غطت 4 ملايين رأس والثانية 3.4 ملايين، مؤكدًا أن الحملة الطارئة الحالية إضافية وتشمل 4 ملايين أخرى مع 1.9 مليون منذ أكتوبر.

وأكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن اللحوم آمنة جدًا من مصادر موثوقة. وأشار إلى أن الحملة الطارئة تكمل الجهود والدولة تسيطر على الوضع بفعالية كاملة.