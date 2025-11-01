إعلان

"اتعلم الكهنة سر التشريح".. ماذا قال الدكتور مجدي يعقوب في حفل افتتاح المتحف الكبير؟

كتب : محمد أبو بكر

07:24 م 01/11/2025

الدكتور مجدي يعقوب

قال الدكتور مجدي يعقوب، إن الطب في مصر القديمة كان مهنة مقدسة، وفي بيوت الحياة اتعلم الكهنة سر التشريح والدواء وجمعوا بين الجسد والروح واخترعوا أدوات سبقت زمانها.

وأضاف "مجدي يعقوب"، خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، صنعوا أطرف صناعية، وعملوا علميات في المخ والقلب.

وأوضح: النهاردة وأنا واقف هنا، بشوف الخيط ممتد، من جراح مصري قديم ماسك مشرطه على ضوء المشاعل لجراح بيعالج القلوب بأدوات العصر، نفس السعي نفس الإيمان بإن العناية بالإنسان أيًا كانت جنيسته أو عقيدته هي أعظم هدية قدمتها حضارتها للعالم.

