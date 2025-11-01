"الكهرباء" تستعد لطرح مشروع تأهيل محطة جرجا بـ800 مليون جنيه

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استعداد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لطرح مشروع تأهيل محطة محولات جرجا جهد ٣٣ ك ف أ، لجهد ٦٦ ك ف أ، بمحافظة سوهاج، بتكلفة استثمارية تقدَّر بنحو 800 مليون جنيه، خلال الأسبوع المقبل؛ لمواجهة التطور الكبير والمستمر الذي نتجت عنه زيادة الأحمال المستهلكة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء وتحسين جودة التغذية الكهربائية بمحافظات الصعيد، بما يواكب الزيادة المتوقعة في الأحمال المستقبلية ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية بالمنطقة.

وأكد المصدر أن التنفيذ سيكون خلال مدة قد تتجاوز الـ١٤ شهرًا، مشيرًا إلى أن التوسعة ستكون داخل المحطة، ويتم حاليًّا عمل الجثات الأرضية لتأهيل المحطة وتكبير الجهود الكهربائية لجهد ٦٦ ك ف أ؛ لتأهيل المحطة.

وأضاف المصدر أن التوسعة الجديدة تستهدف رفع كفاءة المحطة الحالية وزيادة قدرتها على استقبال ونقل الطاقة؛ بما يضمن استقرار الخدمة وتقليل الأعطال، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتم بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعدد من الشركات الوطنية المتخصصة في مجال المحولات والأعمال المدنية.

وأكد المصدر أن وزارة الكهرباء تواصل تنفيذ خطة تطوير شاملة للبنية التحتية للشبكة القومية في مختلف المحافظات، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة التشغيل.

اقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري.. الرئيس السيسي يرحب بضيوف مصر من قادة العالم ورموزه

ننشر ضوابط إصدار تراخيص الحفر للبحث والتنقيب عن الآثار

أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تعرضت توربينات سد النهضة لخلل؟.. خبير يكشف