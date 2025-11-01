أثارت دعوة عالم المصريات الياباني البارز ساكوجي يوشيمورا، لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير ردود كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك بين المتابعين والمهتمين بالآثار والحضارة المصرية، في الوقت الذي اعتبرها "تحفة فنية تعكس الفخامة التي يحرص المتحف على إبرازها".

وقبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، حاور "مصراوي" العالم الياباني الذي قدم رؤيته الشخصية والعلمية حول الحضارة المصرية القديمة، ومشاعره وقت استلام دعوة الحكومة المصرية لحضور حفل الافتتاح، فضلا عن رؤيته بشأن أهمية المتحف ودوره في نقل الثقافة المصرية للعالم.. وإلى نص ما قاله:

* أثارت دعوتك لحضور افتتاح المتحف الكبير تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل.. كيف تابعت هذه الردود، وماذا تعني لك شخصيًا؟

كانت هذه المرة الأولى التي أتلقى فيها مثل هذه الدعوة، وقد فوجئت بها حقًا. أعتقد أنها دعوة رائعة، تتناسب تمامًا مع افتتاح هذا المتحف العظيم للحضارة المصرية القديمة.

لقد فوجئت حقًا بمدى انتشار الفيديو الذي يظهر تلقي الدعوة في مصر وحول العالم، وفي الوقت نفسه، لم يلقَ هذا الحدث اهتمامًا كبيرًا في اليابان، مما يجعلني أشعر بقليل من الوحدة.

* كيف تصف اللحظة الراهنة قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير الذي طالما انتظرته؟

لقد تم تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير عدة مرات، وكنت قلقًا بشأن موعد افتتاحه النهائي، لكنني أشعر الآن بسعادة وارتياح كبيرين لأنه سيتم افتتاحه أخيرًا.

* من وجهة نظرك.. ما أهمية هذا المتحف ليس لمصر فقط بل للإنسانية كلها؟

تُعد المتاحف مؤسسات لا غنى عنها لمساعدة الناس حول العالم على التعرف على التاريخ العريق للحضارة المصرية القديمة، ويمثل اكتمال متحف يجمع بين الثقافة والفن والإنجازات التاريخية لمصر القديمة علامة فارقة ذات أهمية كبيرة للبشرية جمعاء.

أعتقد أن دراسة تاريخ البشرية من خلال المتاحف يمكن أن تجعل المجتمع مكانًا أفضل.

* ما أبرز القطع التي شاركت في اكتشافها وستعرض بالمتحف.. وهل هناك قطعة ترتبط بها ارتباطًا خاصًا؟

النقش الذي اكتشفته في دهشور معروض حاليًا في المتحف المصري الكبير، علاوة على ذلك، اكتشفت تابوتًا خشبيًا أكثر روعة وفي حالة حفظ ممتازة، وآمل حقًا أن يتم عرضه هناك في المستقبل.

* ما رسالتك للمصريين الذين شيدوا هذا المتحف.. وأيضا رسالتك لليابانيين الذين ساهموا بالتمويل؟

دعونا نستمر في نقل عظمة الحضارة المصرية للعالم من خلال المتحف المصري الكبير. سأبذل قصارى جهدي لتمكين اليابان من المساهمة في هذه المهمة، وأتمنى بصدق أن ينضم شعب اليابان إليّ في دعم هذا المشروع.

* أخيرًا، ما الذي تتمنى أن يشعر به الزائر لحظة دخوله المتحف الكبير ورؤيته لعظمة الحضارة المصرية عن قرب؟

آمل أن يحصل زوار المتحف المصري الكبير على تجربة تُمكنهم من فهم الجوهر الحقيقي للحضارة المصرية القديمة.

وتم إنشاء قاعة خاصة بمراكب الشمس، حيث يجري الآن ترميم السفينة الشمسية الثانية من خلال الجهود المشتركة للفرق اليابانية والمصرية، وتمثل هذه المراكب رمزًا للشراكة القوية بين اليابان ومصر، وأتمنى بصدق أن يقدر الناس حول العالم نتائج هذا التعاون.

