أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الست مدن الرئيسية في المحافظة مغطاة بالكامل بشاشات عملاقة في الميادين.

وقال حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن التركيز الأكبر على الغردقة كمركز كثافة سكانية، مشيرًا إلى تجهيز 170 منشأة سياحية بشاشات لمتابعة الافتتاح.

وأضاف أن السياحة حاليًا مرتفعة ومستوى الحجوزات جيد، مؤكدًا أن المشاهدة ستشجع على تمديد الرحلات إلى القاهرة والجيزة لزيارة المتحف شخصيًا.

وتابع حنفي أن 2500 إلى 3000 سائح من 30 جنسية يتحركون بريًا نحو المتحف خلال 3-4 أيام.

وأكد أن أبرز الجنسيات روس وبولندا وألمان وتشيك وإنجلترا وإيطاليا والصين، مشددًا على زيادة رحلات الطيران بـ 4 رحلات إضافية عبر مصر للطيران وإير كايرو.

وأشار إلى إدراج المتحف في جدول رحلات اليوم الواحد بدلًا من الأقصر فقط، مضيفًا أن المستثمرين يخططون لرحلات شارتر إلى مطار سفنكس، مؤكدًا أن هذا يربط السياحة الشاطئية بالثقافية.

واكد المحافظ على تحقيق عوائد اقتصادية مزدوجة بيوم إضافي للمتحف، مؤكدًا أن المقيمين الأجانب والسياح الذين لا يزورون هذه المرة سيتابعون الافتتاح ويخططون للزيارة لاحقًا.