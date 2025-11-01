تعرف على عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج وفقًا للقانون

شدد قانون حماية الآثار العقوبة على جريمة تهريب الآثار إلى الخارج، باعتبارها من الجرائم التي تمس التراث القومي للدولة، حيث نص على معاقبة كل من هرب أثرًا أو شرع في تهريبه بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه.

وبحسب المادة 41 من القانون يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

