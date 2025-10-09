إعلان

برئاسة ضياء رشوان.. قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

10:47 م 09/10/2025

الدكتور ضياء رشوان

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان، وذلك رقم 576 لسنة 2025، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات لمدة ثلاث سنوات.

ونص القرار على أن يُشكل المجلس برئاسة ضياء يوسف رشوان أحمد، وعضوية كل من:

- السفير علاء الدين زكريا يوسف، نائبًا للرئيس اعتبار من 1 يناير 2026

- الدكتورة ثريا أحمد البدوي

- الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

- نيفين محمد كامل

- محمد عبد الحميد محمد فهمى

- عبدالمعطى أبوزيد عبدالمعطى

ضياء رشوان 1

ضياء رشوان تشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات الرئيس عبد الفتاح السيسى الجريدة الرسمية الهيئة العامة للاستعلامات

