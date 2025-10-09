خبير عسكري: اتفاق شرم الشيخ إنجاز عظيم يُضاهي انتصارات أكتوبر

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يُعد إنجازًا عظيمًا يُضاهي انتصارات أكتوبر، مشددًا على أن مصر كانت الراعي الأساسي لهذا الاتفاق الذي يعيد السلام إلى المنطقة.

وقال العمدة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، إن مدينة شرم الشيخ شكلت نقطة انطلاق تاريخية لمباحثات السلام، مضيفًا أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور توقيع الاتفاق تؤكد مصداقية مصر في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح أن السياسة المصرية وضعت ثوابت لا تتزعزع منذ بداية الأزمة، تشمل رفض التهجير، دعم حل الدولتين، وضمان تدفق المساعدات، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ ألهمت المجتمع الدولي لتبني مواقف مماثلة.

وأشار العمدة إلى أن الدول الكبرى مثل فرنسا وإسبانيا بدأت تدعم فكرة الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية المصرية التي تدعو إلى العدالة والاستقرار.

وأضاف أن القيادة المصرية الواعية نجحت في استضافة قمة شرم الشيخ، قائلًا إن هذا الإنجاز يعكس إرادة مصرية قوية أعادت إحياء روح السلام التي بدأت عام 1978، ويمهد لانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف الكارثة الإنسانية.