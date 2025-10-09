وفود منتدى الأرز الأفريقي تتفقد محطة سخا لمتابعة تقنيات زراعة الأرز

مصر تبحث تعظيم الاستفادة من 17 عنصرًا أرضيًا نادرًا بدلًا من تصديرها خامًا

استقبلت محطة البحوث الزراعية بسخا في محافظة كفر الشيخ، التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفودًا رفيعة المستوى من الدول المشاركة في فعاليات منتدى الأرز الأفريقي، وذلك بدعوة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

بحسب بيان وزارة الزراعة، اليوم، تضمنت الجولة التفقدية زيارة حقول الأبحاث، حيث شاهد الوفد التجارب الخاصة باستنباط هجن وأصناف جديدة من الأرز، بما في ذلك الأرز الهجين والأصناف قصيرة العمر التي تستهلك كميات أقل من المياه، والأصناف المقاومة للأمراض والملوحة.

كما أتاحت الجولة للوفود فرصة للاطلاع على عمليات حصاد الأرز لبعض تقاوي الأصناف المصرية التي لا تزال تحت التسجيل ويُجرى العمل عليها حاليًا، بالإضافة إلى تفقد نموذج محاكاة لعمليات زراعة الأرز بالشتل، مما أبرز دقة وكفاءة الممارسات الزراعية المتبعة.

واستمعت الوفود، إلى شرح تفصيلي حول برامج التربية التي تهدف إلى زيادة إنتاجية الفدان والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، كما تم عرض آليات التطبيق العملي لأحدث التقنيات الزراعية التي تتبناها مصر لترشيد استهلاك المياه في هذا المحصول الاستراتيجي.

وشملت الزيارة تفقد محطة غربلة تقاوي الأرز بمركز البحوث والتدريب في الأرز بمحطة بحوث سخا، للاطلاع على مراحل إعداد التقاوي المعتمدة، حيث تم الاستماع إلى شرح مفصل حول الآليات التكنولوجية المطبقة للحفاظ على نقاوة الصنف وزيادة نسبة إنبات البذور.

وزار المشاركون معرضًا خاصًا لأصناف وسلالات الأرز المصري، حيث عُرضت الخصائص الإنتاجية والمقاومة للأمراض والجفاف لكل صنف، مما أتاح للوفود فرصة لمقارنة السلالات التي يمكن تكييفها بنجاح مع الظروف المناخية والبيئية المختلفة في القارة الأفريقية.

وأبدت الوفود المشاركة إعجابهم الشديد بالمستوى المتقدم للأبحاث والتكنولوجيا الزراعية المطبقة في محطة سخا، مؤكدين أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا يحتذى به في تطوير زراعة الأرز، وأشاروا إلى حرصهم على نقل تلك التجارب إلى بلادهم.

وفي سياق متصل اليوم، تفقدت الوقود أيضًا إحدى كبرى الشركات العاملة في إنتاج وتصنيع المعدات والآلات الزراعية، حيث تعرّف الوفد على إمكانيات الشركة في مجال تصنيع المعدات والآلات الزراعية التي تخدم منظومة إنتاج الأرز في مصر وأفريقيا.

