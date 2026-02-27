نائب ترامب: التحرك ضد إيران لا يعني حربًا طويلة في الشرق الأوسط

د ب أ

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إنه لا يعتقد أن أي تحرك عسكري محتمل ضد إيران سوف يجر بلاده إلى حرب تستمر سنوات في الشرق الأوسط، بحسب مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست نشرت أمس الخميس.

وأضاف فانس، إنه لا يعلم ما سوف يقرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، وقال إن الخيارات تتراوح بين القصف العسكري، و"ضمان أن إيران لن تحصل على سلاح نووي" إلى حل دبلوماسي.

وقال فانس للصحيفة: "ليست هناك فرصة لدخولنا حربا شرق أوسطية لسنوات بدون نهاية في الأفق".

واستشهد فانس بالضربات المحدودة التي شنتها الولايات المتحدة العام الماضي، على المنشآت النووية الإيرانية والعملية العسكرية في فنزويلا كمثال على أن التصرفات "المحددة بشكل واضح".

وأجرى ممثلو الولايات المتحدة وإيران أمس الخميس، جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة في جنيف وسط تصاعد التوترات العسكرية.

وقال وزير الخارجية العماني الذي يقوم بدور الوسيط بين الجانبين، إن من المقرر إجراء المزيد من المناقشات الأسبوع المقبل.