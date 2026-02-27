شهدت نقابة المهندسين المصرية فرع أسيوط، اليوم الجمعة، توافدًا ملحوظًا من أعضائها للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي، التي تُجرى بمقر النادي في محافظة أسيوط، لاختيار نصف أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب انتخاب رئيس النقابة الفرعية.

وتُجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار طاهر عبدالوارث عثمان، وبمشاركة لجنة مشرفة تضم عددًا من أعضاء النقابة، لضمان نزاهة وشفافية التصويت.

تجهيزات تنظيمية لضمان انسيابية التصويت

أكد محمد رمضان عبد الحميد، رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، أن اللجنة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال المهندسين من مختلف الشعب الهندسية، مع تنظيم دخول الناخبين وتوفير الدعم الإداري لتسهيل استخراج البيانات الانتخابية.

وأشار رئيس لجنة الانتخابات إلى زيادة عدد الموظفين داخل اللجان لتقليل فترات الانتظار، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية تعكس مكانة النقابة وأعضائها.

منافسة قوية على مقعد الرئيس

تشهد الانتخابات منافسة على منصب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط بين:

- الهيثم عبد الحميد نصر – رئيس النقابة الفرعية الحالي

- أبو العيون عرفات توني – أمين النقابة الفرعية

وتحظى المنافسة باهتمام واسع بين أعضاء الجمعية العمومية، في ظل حرص المرشحين على طرح رؤى تطويرية لتعزيز الخدمات النقابية والمهنية.

اختيار 7 أعضاء بمجلس الإدارة

يشمل الاستحقاق الانتخابي اختيار 7 أعضاء لعضوية مجلس الإدارة موزعين على ثلاث شعب هندسية، حيث يتنافس: 7 مرشحين على 3 مقاعد بشعبة الهندسة الكهربائية، و7 مرشحين على مقعدين بشعبة الهندسة المدنية، و4 مرشحين على مقعدين بشعبة الهندسة المعمارية.

كما يدلي أعضاء الجمعية العمومية بأصواتهم لاختيار ممثلي الشعب الهندسية في النقابة العامة، استكمالًا للهيكل التنظيمي للنقابة على مستوى الجمهورية.

وتستمر أعمال التصويت وسط أجواء يسودها التنظيم والانضباط، مع إقبال متزايد من المهندسين للمشاركة في رسم ملامح المرحلة المقبلة للنقابة الفرعية بأسيوط.