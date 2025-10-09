بتكليف رئاسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة في المستشفى

مصر تبحث تعظيم الاستفادة من 17 عنصرًا أرضيًا نادرًا بدلًا من تصديرها خامًا

زار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الكابتن حسن شحاتة، المدرب السابق لمنتخب مصر لكرة القدم، في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأفاد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن الوزير اطمأن على الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، ناقلًا إليه تحيات رئيس الجمهورية وتمنياته بالشفاء العاجل.

كما تأكد الوزير من توفير مختلف أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للكابتن شحاتة حتى تماثله للشفاء الكامل وخروجه من المستشفى.

اقرأ أيضًا:

تحديث حالة الطقس.. تدفق السحب الممطرة على 3 مناطق الآن

مدبولي: الرئيس السيسي يُؤكد دعمه الكامل لأهداف قمة الكوميسا

صور| استمرار التعدي على مسار الأتوبيس الترددي.. ومناشدة من النقل للسائقين