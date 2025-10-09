وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة بمستشفى منشية البكري

مصر تبحث تعظيم الاستفادة من 17 عنصرًا أرضيًا نادرًا بدلًا من تصديرها خامًا



استكمل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جولته المفاجئة صباح اليوم الخميس، بزيارة مستشفى منشية البكري العام بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.



جاءت الزيارة تزامنًا مع العطلة الرسمية بمناسبة احتفالات ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيدة، وذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي يجريها الوزير للاطمئنان على انتظام سير العمل، وتواجد الفرق الطبية في مواقعهم، ومتابعة حصول المرضى على خدمات صحية ذات جودة عالية.



وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على كشوفات سجل استقبال الطوارئ خلال اليوم، واطمأن على معدلات الإشغال وعدد المترددين على المستشفى، ثم تفقد وحدة الرعاية المركزة التي تضم 10 أسرّة، ويشغلها حاليًا 9 حالات، حيث حرص على الاطمئنان على حالتهم الصحية.



وأضاف أن الوزير وجه بسرعة توفير شبكة إنترنت داخل غرف الرعاية المركزة، بما يتيح للأطباء الوصول إلى الملفات الطبية للمرضى ومتابعة حالتهم الصحية بصورة أسرع وأكثر دقة، كما اطمأن على توافر الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة.



كما شدد الوزير على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانة الخاصة بالأسرّة والأجهزة الطبية، وزار قسم رعاية الأطفال والأطفال المبتسرين للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من حصولهم على الرعاية العلاجية اللازمة.



