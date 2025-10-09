إعلان

فوز لازلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل للأدب 2025

كتب : محمد شاكر

02:23 م 09/10/2025

لازلو كراسناهوركاي

أعلنت الأكاديمية السويدية في استوكهولم، عن فوز لازو كراسناهوركاي، بجائزة نوبل في الأدب لهذا العام.


وتعد جائزة نوبل في الأدب واحدة من أرفع الجوائز الأدبية في العالم، إذ تُمنح سنويًا لكاتب أو شاعر أو مفكر قدّم إسهامًا أدبيًا متميزًا "يُظهر اتجاهًا مثاليًا"، وفقًا لوصية مخترع الديناميت ألفريد نوبل (1833–1896).


ومنذ انطلاقها عام 1901، مُنحت الجائزة لأكثر من 120 أديبًا من مختلف القارات، بينهم الأديب المصري نجيب محفوظ الذي فاز بها عام 1988، ليكون العربي الوحيد الحاصل على الجائزة حتى اليوم.


