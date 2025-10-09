خبير: انخفاض تصريف مياه سد النهضة إلى مستويات ما قبل الافتتاح

صور.. زيارة مفاجئة من وزير الصحة لمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج



ناشدت وزارة النقل، قائدي المركبات، ضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي BRT المتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق الدائري.



وطالبت الوزارة، السائقين، بضرورة الالتزام بالسير في الحارات الأخرى للطريق حفاظًا على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، ودعم الانضباط المروري على الطريق الدائري.



