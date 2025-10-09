إعلان

صور| استمرار التعدي على مسار الأتوبيس الترددي.. ومناشدة من النقل للسائقين

كتب : محمد نصار

12:31 م 09/10/2025
ناشدت وزارة النقل، قائدي المركبات، ضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي BRT المتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق الدائري.


وطالبت الوزارة، السائقين، بضرورة الالتزام بالسير في الحارات الأخرى للطريق حفاظًا على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، ودعم الانضباط المروري على الطريق الدائري.


