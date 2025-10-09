"عربية النواب": نجاح الوساطة المصرية في اتفاق غزة انتصار لصوت العقل

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن نجاح الوساطة المصرية، بالتنسيق مع دولة قطر، في التوصل إلى اتفاق حول آليات تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، يمثل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية التي تتحرك دائمًا من منطلقات وطنية وإنسانية خالصة، دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني، وسعيًا لوقف نزيف الدماء الذي أنهك المنطقة لسنوات طويلة.

وأوضح "محسب" أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ جاء ثمرة جهود متواصلة ومضنية قادتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لم تتوقف منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن القاهرة تحركت بمسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية، إدراكًا منها أن استقرار المنطقة يبدأ بتحقيق السلام العادل والشامل في فلسطين.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية، أن التحرك المصري اتسم بالواقعية والاتزان، إذ جمع بين الرؤية السياسية الحكيمة والتقدير الإنساني لمعاناة المدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن مصر لم تتعامل مع الأزمة كوسيط فقط، بل كقلب الأمة العربية الذي يشعر بآلام الفلسطينيين ويعمل على تخفيف معاناتهم بكل الوسائل الممكنة.

وأكد أن نجاح اتفاق غزة يعكس الثقة الدولية في الدور المصري المحوري، الذي لا يمكن تجاوزه في أي قضية عربية أو نزاع إقليمي، مشددًا على أن مصر ستظل صاحبة الكلمة المسموعة والموقف المتزن الذي يوازن بين الحقوق والواجبات، ويضع مصلحة الشعوب واستقرار المنطقة في مقدمة أولوياته.

واستطرد "محسب" قائلًا: لقد أثبتت القاهرة أن صوت العقل يمكن أن ينتصر وسط الضجيج، وأن السلام العادل ليس حلمًا بعيدًا بل خيارًا استراتيجيًا لمستقبل المنطقة.

وأضاف أن الاتفاق الأخير يمثل بداية لمسار سياسي جديد يجب البناء عليه للوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم وكيل لجنة الشؤون العربية تصريحه بالتأكيد على أن مصر ثابتة على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، مشيدًا بحكمة القيادة السياسية في التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، قائلًا: "تاريخ مصر يُكتب من جديد، بحكمة قيادتها وصدق مواقفها، ومن أرض السلام شرم الشيخ انطلق أمل جديد نحو سلام عادل ودائم يضمن الأمن والكرامة للفلسطينيين وللعرب جميعًا".

