وزير الشؤون النيابية يهنئ المنتخب بالصعود إلى كأس العالم 2026

هنأ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها كل من المكسيك وأمريكا وكندا، مؤكدًا أن ما يحققه أبناء مصر من إنجازات رياضية في هذه المرحلة يمثل انعكاسًا لحالة التفوق التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي.

وأكد الوزير، في بيان، اليوم، أن صعود المنتخب إلى المونديال للمرة الثانية خلال السنوات العشر الأخيرة، من بين أربع مرات في تاريخ الكرة المصرية، يجسد منظومة عمل منظم وجهدًا دؤوبًا داخل القطاع الرياضي، تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بالرياضة، ويحرص على تشجيع المواطنين على ممارستها، فضلًا عن متابعته المستمرة لصناعة الأبطال في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، ليكونوا خير ممثلين لمصر في المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن تحقيق الإنجازات الرياضية لا يأتي صدفة، بل هو ثمرة اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة الرياضية ودعمها المتواصل، مشيرًا إلى أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد طفرة نوعية في هذا المجال، تُرجمت عمليًا في صعود مصر مجددًا إلى أكبر بطولات العالم، إلى جانب ما تحقق من نجاحات لافتة في الدورات الأولمبية والألعاب الفردية، وهيمنة الأندية المصرية على البطولات القارية خلال السنوات الماضية.

واختتم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمته بتوجيه التهنئة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الجهود المبذولة التي أثمرت هذا الإنجاز الكبير، مشيدًا بالروح القتالية للاعبي المنتخب وجهازهم الفني، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل والعطاء لتقديم أداء مشرف يليق باسم مصر، ويستحقون به تهنئة جديدة من السيد الرئيس كما حدث اليوم.

اقرأ أيضًا:

أجواء خريفية وشبورة تمتد حتى القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة طقس في ال6 أيام المقبلة

مصدر يكشف موعد تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي "المصري السعودي"

اليوم.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الأدب