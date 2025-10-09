مصدر يكشف موعد تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي "المصري السعودي"

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه من المقرر بدء التشغيل الرسمي للربط المصري السعودي المرحلة الأولى ديسمبر المقبل بقدرة ١٥٠٠ ميجاوات، منوها إلي أنه يتم حاليا إجراء الاختبارات الفنية التي تتضمن نوعي الأول اختبار محطة المحولات بدر من خلال شركة هيتاشي المنفذة للمحطة والأخرى من خلال شركة بريزنن الإيطالية المنفذة للكابل البحري بالبحر الأحمر الموصلة لخليج العقبة بعد انتهاء ربط الكابل البحري بالكابل الأرضي تمهيدا لاختبار الكابلات من خلال محطات التحويل التي تقوم بها هيتاشي اليابانية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة أدلي بها لمصراوي، أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي ديسمبر المقبل على أن يتم تشغيل المرحلة الثانية من الربط الكهربائي خلال الربع الأول من ٢٠٢٦.

ونوه إلى أنه تم الانتهاء مؤخرا من تنفيذ كافة أعمال مد الكابل البحري أسفل قناة السويس اللازم لإتمام مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، تزامنا مع بدء الاختبارات على محطات المحولات بطابا ومدينة بدر بعد الانتهاء من معظم الأعمال المدنية اللازمة لإتمام المشروع مع الطرف السعودي.

وأكد أنه تم الانتهاء أيضا من مد جميع الوصلات ويجرى حاليا إجراء الاختبارات بمحطة محولات بدر ضمن الإجراءات التي تسبق عملية التشغيل التجريبي، خاصة أنه إنشاء وتركيب الأبراج الهوائية لم يستغرق مدة زمنية طويلة على الرغم من طول الخط الهوائي الذي يضم ٨٦٠ برجا هوائيا تم الانتهاء من تركيبهم ولم يتبق سوى برجا واحدا فقط.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إجراء اختبارات الأنظمة بهدف الاطمئنان على مدى عملها وكفاءتها التشغيلية والتقنية الموجودة بمحطات محولات بدر أو طابا، ويتم إجراء الاختبارات على جميع المهمات الموجودة للتأكد من جاهزيتها بالإضافة للأنظمة الأخرى المستقلة.