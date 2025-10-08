شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مستحق.. السيسي يهنئ منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم ٢٠٢٦

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأصدق التهاني إلى أبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل المستحق إلى بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وزيرا الأوقاف والإسكان يؤديان العزاء في د. أحمد عمر هاشم بمسجد الشرطة بالتجمع

وصل كل من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وقيادات الدولة، مساء الأربعاء، إلى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، ليؤدي واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم، الذي وافته المنية، أمس.

التوقيت الشتوي في مصر 2025.. موعد تغيير الساعة رسميًا

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2025، مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، واهتمام المواطنين بمعرفة موعد تأخير الساعة ساعةً كاملة استعدادًا لتبديل المواعيد الرسمية في العمل والدراسة.

السيسي: نسعى لضخ دماء جديدة بمعايير معينة في مؤسسات الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تعمل على تنفيذ مشروع وطني ضخم لإعادة صياغة مؤسسات الدولة وتصويب مواطن القصور فيها، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ووضع معايير منصفة لاختيار الكفاءات في مختلف القطاعات.

انطلاق المؤتمر الدولي الـ 4 لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالرياض - فيديو

انطلقت في العاصمة الرياض فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الرابع لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، تحت رعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة ورئيس مجلس أمناء المجمع، وذلك تحت عنوان:"الصناعة المعجمية العالمية: التجارب، الجهود، الآفاق".

العمل تفتش 47 منشأة وتحرر أكثر من 150 مخالفة وإنذار في 9 أيام

أعلن خالد عبدالله مستشار، وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية برئاسة الدكتور محمد منتصر، نفذت حملات مكثفة للتفتيش على 47 منشأة في 15 محافظة خلال 9 أيام فقط، وذلك في الفترة من 29 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2025، ضمن خطة الوزارة للمتابعة الميدانية وضمان الالتزام بمعايير السلامة في مواقع العمل.

رياح وأمطار واضطراب حركة البحر.. الأرصاد تكشف حالة طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 9 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

