السيسي: مشروع وطني كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة ومعالجة مواطن القصور

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على مشروع وطني كبير لإعادة صياغة مؤسساتها وتصويب مواطن القصور الموجودة.

السيسي: مفاوضات شرم الشيخ "مشجعة".. وأدعو ترامب لحضور توقيع الاتفاق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مفاوضات مهمة تُعقد حاليًا في شرم الشيخ بهدف إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ نحو عامين، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا متواصلة لدعم أي مسار يؤدي إلى وقف الحرب وتحقيق السلام.

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. تفاصيل عقوبة إيواء الأجانب دون إخطار الجهات المختصة

تضمن قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، عقوبات بالغة تصل إلى الحبس والغرامة لمَن يأوي طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.

السيسي للمصريين: ما تخافوش

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تتبع نهجًا تدريجيًا في عملية التطوير لضمان استيعاب المجتمع للتغييرات الجارية.

غرامات تصل لـ100 ألف جنيه.. العمل: 493 منشأة تخالف الحد الأدنى للأجور

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن استمرار الحملات التفتيشية المكثفة خلال الـ27 يومًا الماضية على 1035 منشأة بمختلف المحافظات، وذلك للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ووجود عقود عمل قانونية، والالتزام بـتراخيص عمل الأجانب، تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه مطلع سبتمبر الماضي.

"المحاميين" تتضامن مع رؤية وزير العدل بشأن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

قال عبدالحليم علام نقيب المحاميين إن مجلس النقابة يتضامن مع رؤية المستشار عدنان الفنجري وزير العدل المتعلقة بشأن إرجاء تطبيق القانون إلى بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، وذلك لأسباب عملية تتعلق بالجاهزية الفنية والتقنية، واستكمال تدريب أعضاء النيابة العامة والقضاة وسائر الجهات المعنية على التطبيق الفعلي للقانون.

وزير الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «سكن مصر» بمنطقة أرض المعارض- المنطقة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة، من يوم الإثنين المقبل 13 أكتوبر وحتى يوم الإثنين 3/11/2025، وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

رياح وأمطار واضطراب حركة البحر.. الأرصاد تكشف حالة طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 9 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

