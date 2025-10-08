نقيب الأطباء يتضامن مع "المحامين" في موقفهم بشأن "الإجراءات الجنائية"

أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، تضامنه مع نقابة المحامين، بصفته وكمواطن يدافع عن الحقوق والحريات.

وقال عبد الحي إنه يتضامن كليًّا مع رؤية نقابة المحامين في تطبيق العدالة والعدالة المنصفة، التي تنعكس على كل شيء؛ حيث إنه عندما يخضع طبيب على سبيل المثال للتحقيق، يترك أكثر من 5 ساعات؛ ما يؤثر عليه.

وناشد عبد الحي مجلس النواب إعادة النظر والأخذ باعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية؛ لزيادة الضمانات الدستورية والحريات وصون الحقوق والحريات وترسيخ دولة العدل والقانون.

جاء ذلك خلال كلمة نقيب الأطباء بالمؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الأربعاء، بنقابة المحامين لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي.