داليا الحزاوي: تأخر تسليم الكتب الدراسية يرهق أولياء الأمور ماديًّا

قالت داليا الحزاوي، الخبيرة الأُسرية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنها تلقت العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن تأخُّر تسليم بعض الكتب الدراسية لأبنائهم حتى الآن، رغم مرور عدة أيام من بدء العام الدراسي.

وأضافت الحزاوي أن هذا التأخير اضطر الكثيرَ من أولياء الأمور إلى شراء الكتب الخارجية؛ لتعويض النقص، خصوصًا مع وجود التقييمات والأداءات المختلفة وامتحان الشهر؛ ما زاد من الأعباء المالية على الأُسر في ظل الظروف الاقتصادية، وارتفاع أسعار الكتب الخارجية بشكلٍ مبالغ فيه.

وأوضحت الخبيرة الأُسرية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر أن أزمة الكتب تتكرر في كل فصل دراسي، رغم أنه من المفترض أن تكون الكتب متوفرةً مع أول يوم دراسة لانتظام العملية التعليمية.

وعلَّقت الحزاوي على كتب التقييمات، ووصفتها بالجيدة وأنها قد أسهمت في حل مشكلة إلزام الطلاب بطباعتها أو النقل من السبورة وإهدار وقت الحصة؛ لكنها أشارت إلى أن هناك الكثير من أولياء الأمور يجدون أن عدم احتواء تلك الكتب على مساحة كافية للإجابة عن بعض الأسئلة، دفع المعلمين إلى المطالبة بكراسات منفصلة للإجابة، مما زاد من ضغط على الطالب وتشتيته ما بين متابعة كتيب التقييمات، وكراسات الحل، وازدادت حمولة الشنطة المدرسية؛ بسبب زيادة عدد الكراسات المطلوبة، ويتمنون أن يتم حل هذه المشكلة بعد ذلك بزيادة المساحة المتروكة للحل.

واختتمت الحزاوي مطالبةً بضرورة تخصيص خط ساخن من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتلقي شكاوى أولياء الأمور للعمل على حلها بشكل سريع، وسرعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب.

