السيسي: محدش يقدر يعمل حاجة مع مصر.. والاقتصاد بيتحسن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تمر بمرحلة مهمة لكنها مطمئنة بفضل وحدة شعبها وصلابته، مؤكدًا أن "أي تحدي أو خطر نقدر نواجهه مع بعض، ومتقلقوش.. محدش بفضل الله يقدر يعمل حاجة مع مصر".

وأضاف الرئيس، خلال كلمته اليوم في حفل تخريج دفعة من طلبة أكاديمية الشرطة: "من 2013 لحد النهاردة، مصر مرت بظروف صعبة جدًا وواجهت إرهاب، لكن الحمد لله، بفضل ربنا وأبناء مصر، تمكنا نتغلب عليه، ومن 2022 لحد دلوقتي، الأمور ماشية بشكل طيب جدًا سواء على مستوى الشعب أو الجيش أو الشرطة".

وأكد السيسي أن وحدة المصريين هي الأساس في عبور أي أزمة، قائلاً: "أنا دايمًا بقولها.. طول ما إحنا مع بعض، نقدر نتجاوز أي أزمة اقتصادية أو اجتماعية، ونعدي أي صعوبات، وشوفوا اللي بيحصل حوالينا في المنطقة، هتفهموا إن صلابة الشعب المصري هي اللي بتحمي البلد".

وعن الوضع الاقتصادي، قال الرئيس: "الموقف الاقتصادي بيتحسن يوم عن يوم، ولسه هيتحسن أكتر إن شاء الله، وده بفضل الله وبيكم. عمري ما كنت ببالغ ولا بقول أوهام، لكن والله، إحنا ماشيين بشكل كويس جدًا".

واختتم السيسي قائلاً: "مافيش دولة بتوصل لنهاية آمالها، دايمًا في تحديات، وده الطبيعي، عشان كده دور الشباب إنهم يكمّلوا ويغيروا للأفضل.. الدنيا كلها قدامكم، ودايمًا عندنا أمل إن الجاي أحسن".