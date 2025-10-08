السيسي يوجه بإطلاق اسم أ. د أحمد عمر هاشم على أحد المساجد والطرق

القاهرة- أ ش أ:



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم المغفور له العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم على أحد المساجد بمدينة الزقازيق والطريق الذي يربط ببن القاهرة الجديدة والطريق الأوسطي ومحطة القطار السريع التي تقع في نهايته.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن توجيهات الرئيس تأتي تكريما للمسيرة العلمية والدعوية الزاخرة والحافلة التي خدم خلالها العالم الكبير، الإسلام والدعوة الوسطية لعقود طويلة.