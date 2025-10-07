أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تماسك وقوة مصر تنبع من تماسك القوات المسلحة ووحدة النسيج المصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في حديقة الفسطاط بالقاهرة، حيث أشار مدبولي إلى أن مصر تستضيف حاليًا المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشدد رئيس الوزراء على أن استضافة هذه المفاوضات تبرهن على الدور المحوري والكبير لمصر في المنطقة، والذي يهدف إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وبدء إعادة إعمار غزة، والأهم هو منع تهجير الفلسطينيين، وإفشال "كل محاولات القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية".