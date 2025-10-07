إعلان

مصادر تكشف آخر مستجدات مفاوضات وقف حرب غزة وموقف حماس

كتب : مصراوي

06:27 م 07/10/2025

غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي:

أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف من أجل التوصل لاتفاق واضح وتحديد الآليات والإجراءات المطلوبة لوضع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موضع التنفيذ.

وأشارت المصادر إلى استمرار وصول وفود من قطر وتركيا والولايات المتحدة إلى شرم الشيخ للمشاركة في اللقاءات الخاصة بتنفيذ خطة ترامب.

وأوضحت أن حركة حماس أكدت استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين، كما طالبت الحركة بتوضيح الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة ترامب وضمانات لعدم عودة إسرائيل للعدوان على قطاع غزة

وقالت المصادر إن مصر بدأت مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وفق اتفاق التبادل، في حين تتضمن قوائم الأسرى الفلسطينيين التي تطالب حماس بالإفراج عنهم كلا من مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة وعباس السيد وأخرين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة مفاوضات غزة حماس إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- الرئيس السيسي يبحث مع ماكرون جهود وقف حرب غزة
بعد عامين من اندلاعها.. كيف غيّرت حرب غزة الشرق الأوسط إلى الأبد؟