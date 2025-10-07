مصادر تكشف آخر مستجدات مفاوضات وقف حرب غزة وموقف حماس

القاهرة - مصراوي:

أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف من أجل التوصل لاتفاق واضح وتحديد الآليات والإجراءات المطلوبة لوضع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موضع التنفيذ.

وأشارت المصادر إلى استمرار وصول وفود من قطر وتركيا والولايات المتحدة إلى شرم الشيخ للمشاركة في اللقاءات الخاصة بتنفيذ خطة ترامب.

وأوضحت أن حركة حماس أكدت استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين، كما طالبت الحركة بتوضيح الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة ترامب وضمانات لعدم عودة إسرائيل للعدوان على قطاع غزة

وقالت المصادر إن مصر بدأت مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وفق اتفاق التبادل، في حين تتضمن قوائم الأسرى الفلسطينيين التي تطالب حماس بالإفراج عنهم كلا من مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة وعباس السيد وأخرين.