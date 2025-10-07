لأول مرة.. أبو الغيط يكشف ما قاله السادات لمبارك عن أشرف مروان

تصوير- محمود بكار:

روى أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية، لأول مرة، موقفًا جمعه مع الرئيس الراحل حسني مبارك، حول الجدل الذي أُثير مؤخرًا بأن أشرف مروان.

وقال أبو الغيط، في حفل إطلاق النسخ المترجمة من كتابَي "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي": جمعني لقاء بالرئيس مبارك في مدينة شرم الشيخ، وجاء الحديث على أشرف مروان، فقال لي إن الرئيس الراحل أنور السادات قال له نصًّا "أصل يا حسني أنا باشغله على الإسرائيليين، أنا بس"، أي أنه كان يدس بعض الأخبار غير الحقيقية على الإسرائيليين من خلال أشرف مروان، مؤكدًا أنه كان وطنيًّا حتى النخاع.

وأضاف أبو الغيط: ما كان يتردد حول أشرف مروان من قبل تجنيد الإسرائيليين له كجاسوس لهم غير حقيقي، وهم يريدون أن يكسروا إرادتنا ويشككونا في كل شيء، مؤكدًا أن أشرف مروان ظُلم ظلمًا بَيِّنًا.

وأُقيم الحفل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين والإعلاميين المصريين والسفراء العرب؛ أبرزهم عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وعادل حمودة وأحمد المسلماني وأحمد موسى.. وغيرهم.