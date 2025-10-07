موعد ومكان عزاء د. أحمد عمر هاشم بالقاهرة

أعلنت أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، إقامة العزاء الخاص به، غدا الأربعاء، بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وتشيع بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء، جنازة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، بمسقط رأسه بقرية بني عامر بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يواري جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم الثرى، بجوار مقام عمه العارف بالله، الشيخ محمود أبو هاشم أحد علماء الأزهر، بقرية بني عامر.

وتوفي فجر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م (1447هـ)، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ الحديث وعلومه ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن عمر ناهز الـ 84 عاما، بعد صراع مع المرض، و سيتم تشييع الجنازة بقرية بني عامر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد صلاة العصر.