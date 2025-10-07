إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامة في قانون العمل الجديد.. ما قيمتها؟

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ألغى عقوبة الحبس في جميع مواد القانون تقريبًا، واستبدلها بنظام الغرامات المالية التي تتراوح بين 500 و100 ألف جنيه، باستثناء حالة واحدة تتعلق بشركات التوظيف التي تمارس مخالفات جسيمة ضد الشباب الباحثين عن العمل.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذا التعديل يأتي في إطار تخفيف العبء عن القضاء، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون ترتكز على التصحيح وليس العقاب، وتحقيق توازن بين الانضباط الإداري والعدالة الاجتماعية.

كان وزير العمل، قد وجّه في وقت سابق جميع مديريات العمل بالمحافظات إلى تكثيف حملات التفتيش على المواقع الإنشائية في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتعليمات الوزارة بضرورة تطبيق مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ولا سيما المواد المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.

وأكدت وزارة العمل، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم حقوق العاملين، وضمان سلامتهم في مواقع العمل المختلفة، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم خطط التنمية والإنتاج.

