انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأسبوع المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد أجواء خريفية على مدار الأسبوع الحالي، وانخفاضات طفيفة ومتتالية في درجات الحرارة لتعود إلى المعدلات الطبيعية.

وأضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن سبب تراجع درجات الحرارة يعود إلى تأثر مصر بكتل هوائية شمالية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهي كتل منخفضة الحرارة تسهم في اعتدال الأجواء نهارًا وانخفاضها ليلًا.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 29 و31 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى ما بين 20 و21 درجة مئوية، وتنخفض في المدن الجديدة والمناطق الصحراوية لتصل إلى 18 أو 19 درجة مئوية، ما يجعل الإحساس بالبرودة خفيفًا ليلًا خاصة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.

وأضافت عضو هيئة الأرصاد، أن هناك امتدادًا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، سيساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في أغلب محافظات شمال البلاد، ما يؤدي إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة، إلى جانب فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة.

وأكدت "غانم" أن فرص سقوط الأمطار ستكون اليوم الثلاثاء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تكون متوسطة على محافظة مطروح، فيما تمتد يومي الأربعاء والخميس لتشمل السواحل المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، مع ضعف فرص امتدادها إلى المحافظات الداخلية.

وحذرت من نشاط الرياح على البحر المتوسط بداية من مساء الثلاثاء وحتى الخميس، حيث تصل سرعات الرياح إلى ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر، خاصة أمام سواحل مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، وبورسعيد.

ودعت الأرصاد، المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، نظرًا إلى التغيرات السريعة في فصل الخريف، مع تجنب الأنشطة البحرية أثناء فترات اضطراب البحر، والالتزام بتعليمات السلامة ومسؤولي الشواطئ والإنقاذ.

كما نصحت المواطنين، خصوصًا الأطفال في فترات الصباح الباكر، بضرورة ارتداء الملابس الخريفية، مشيرة إلى أنه يُفضل إضافة قطعة ملابس إضافية عن الملابس الصيفية لمواجهة الأجواء المعتدلة مائلة للبرودة.

