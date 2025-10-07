حضانات للعاملات.. كيف يدعم قانون العمل الجديد النساء؟

كشف محمد جبران، وزير العمل، أن القانون الجديد ألزم المؤسسات التي تضم 100 عاملة أو أكثر بإنشاء حضانة أو التعاقد مع حضانة قريبة أو توفير بدل نقدي، مؤكدًا أن الهدف هو دعم المرأة العاملة ومساعدتها على أداء دورها الأسري والمهني دون تعارض.

وأضاف الوزير، أن الدولة تشجع أصحاب الأعمال على الاستثمار في بيئة العمل الآمنة والمحفزة للنساء، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية أثبتت كفاءة وإنتاجية تفوق أحيانًا الرجل، وأن هذه الخطوة تترجم التزام الحكومة بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

