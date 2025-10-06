إعلان

إنذار بحري.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

كتب : مصراوي

03:40 م 06/10/2025

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا بحريًا اعتبارًا من مساء الثلاثاء 7 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025.

وقالت الأرصاد، في إنذارها، قبل قليل، إن الرياح تنشط على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط (مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد).

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 متر إلى 3.5 متر، على هذه المناطق.

اقرأ أيضًا:

خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه

أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس الـ6 أيام بالظواهر الجوية

مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
عيار 24 يسجل 6000 جنيه لأول مرة في مصرالذهب عند قمة تاريخية..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر