بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"



كشف مصدر بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، عن بدء طرح لقاح الإنفلونزا الموسمية لهذا العام في فروع ومراكز الشركة على مستوى الجمهورية.



وقال المصدر لمصراوي، إن المراكز بدأت بالفعل في استقبال المواطنين لتلقي اللقاح الكوري "جي سي فلو GC Flu" بسعر 274 جنيهًا للجرعة الواحدة، مشيرا إلى أن الشركة ضخت آلاف الجرعات من لقاح الإنفلونزا الرباعي الذي يوفر حماية موسعة ضد أربعة أنواع من فيروسات الإنفلونزا الأكثر شيوعًا خلال الموسم الجاري.



وأضاف أن اللقاح الجديد يعد من أحدث لقاحات الإنفلونزا الرباعية التي تم إدخالها إلى مصر، ويُتاح في 18 مركزًا تابعًا لفاكسيرا في القاهرة وعدد من المحافظات، موضحة أن السعر المطروح يعد أكثر اقتصادية مقارنة باللقاحات المستوردة الأخرى.



وجرى توفير اللقاح الجديد الرباعي "quadrivalent vaccine (QIV)"، هو السائد حالياً والذي يتضمن 4 سلالات تعد الأكثر انتشارا والأكثر تأثيرا طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لكل موسم وهي "H1N1،H3N2"، من النوع A، وسلالتين من النوع B.



وأوصت وزارة الصحة، المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاع الصحي، بالحصول على اللقاح سنويًا قبل بداية موسم الشتاء، للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا وتقليل معدلات العدوى في المجتمع.



يأتي ذلك في الوقت الذي كانت تطرح الشركة نوعين من لقاحات الإنفلونزا الموسمية، من بينها "فاكسي جريب"، و"إنفلوفاك".



وتوفر الصيدليات العامة لقاح "فاكسي جريب"، بسعر 370 جنيها، في حين بلغ سعر لقاح "إنفلوفاك" نحو 322 جنيهًا.



أولوية الحصول على اللقاح



يُعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية بداية من عمر 6 شهور، والطفل في المرحلة العمرية من 6 شهور حتى 9 سنوات فإذا كان أول مرة له لتلقي اللقاح فهو يحتاج إلى جرعتين بينهما شهر على الأقل، إما إذا كان قد سبق له تلقي اللقاح في السنوات السابقة فهو يحتاج جرعة واحدة فقط.



وتشمل الفئات المستهدفة باللقاح:



- الأطفال خلال السنين الـ 5 الأولى من العمر.

- كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة

- أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الصدر والكبد والكلى.

- أصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبطة لجهاز المناعة ومن خضعوا لعمليات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة.

- السيدات الحوامل، خاصة في الثلثين الثاني والثالث وحتى أسبوعين بعد الولادة

- العاملون بالمجال الصحي.

