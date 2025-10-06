أول رد لهبة قطب على منتقدي زفاف ابنتها

علَّقت الدكتورة هبة قطب، خبيرة العلاقات الأُسرية، على الجدل الذي أُثير عبر صفحات التواصل الاجتماعي عقب حفل زفاف ابنتها دينا، مؤكدةً أنها لم تهتم نهائيًّا بالانتقادات التي طالت الحفل.

وقالت قطب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، إن كل شخص يحتفل بطريقته الخاصة.. أنا ماهتمتش نهائيًّا، هو اسمه فرح دينا وفرح حسام، والفرحة دي لكل واحد بتبقى أكبر يوم في حياته، وإحنا البلد الوحيد اللي بنسميه فرح، واللفظ ده فعلًا معبر جدًّا عن إحساس اليوم ده.

وأضافت خبيرة العلاقات الأسرية: "كل واحد يفرح بطريقته، وده بيعكس شخصيته وحبه للطرف الآخر، مفيش شكل محدد للفرح ولا طريقة واحدة للاحتفال".

وتابعت قطب: كل الناس قالت ألف مبروك؛ لكن في النهاية كل إناء ينضح بما فيه، ممكن واحدة كانت نفسها تفرح كده لكن جوزها زغر لها، أو أهلها منعوها، فده انعكس على رأيها.

وسألها الإعلامي عمرو أديب متعجبًا: "يعني فيه نفسنة كمان؟"، وردت قطب ضاحكةً: ممكن جدًّا والله، ده احتمال بجد، في ناس بتحب تنظَّر أو تنتقد لمجرد إنها مش قادرة تفرح بنفس الطريقة.

