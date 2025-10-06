إعلان

وصلت 100 دولار للأجانب.. زيادة أسعار بعض القطارات الفاخرة والمكيفة - مستند

كتب : محمد نصار

11:36 ص 06/10/2025

سكك حديد مصر

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات برقم 7 لسنة 2025 بشأن أجور السفر بالدرجة الثانية الفاخرة والعربة الثالثة المكيفة (بوفيه).

وقد تقرر، وفق مستند حصل عليه مصراوي، اعتبارًا من يوم 27 سبتمبر 2025 تقدير أجور السفر بعربات الدرجة الثانية الفاخرة (أبو الهول) والدرجة الثالثة المكيفة (بوفيه) بالقطارات الشغالة حاليًا وما يستحدث من تشغيل قطارات جديدة بذات الدرجات والتركيب وفقًا لشرائح الأجور الآتية:

وتسري القواعد المعمول بها لأجور سفر ذو الهمم بنسبة 50% من أجرة التذكرة الكوامل وتقرب لأقرب 5 جنيهات لصالح الهيئة، وبخلاف ما ذُكر، يستمر العمل بالتعليمات المعمول بها حاليًا.

سكك حديد مصر أسعار القطارات تذاكر القطارات

