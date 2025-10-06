كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الرئيس في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، اليوم: "في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نهنئ شعب مصر الأبي والقوات المسلحة الباسلة، ونستعيد بفخر روح العزيمة والوحدة التي صنعت المجد وحمت الوطن".

وتابع: "وبينما تمر المنطقة اليوم بمرحلة تاريخية دقيقة وتشهد مساعي مكثفة لإحلال السلام، تؤكد مصر موقفها الثابت، أن الأمن والاستقرار المستدامين لن يتحققا إلا من خلال سلام عادل وشامل، يقوم على مرجعيات الشرعية الدولية، ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويفتح آفاقاً غير محدودة للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة، كل عام ومصرنا الغالية وشعبها العظيم بخير وأمن وسلام".