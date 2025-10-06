أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس الـ6 أيام بالظواهر الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت 11 أكتوبر 2025، مشيرةً إلى استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة، إن الطقس سيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلًا، لتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 27 و37 درجة حسب المنطقة.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع تكوّن شبورة مائية خفيفة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت الهيئة، أنه يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة من الثلاثاء إلى الخميس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أن بعض السحب المنخفضة ستظهر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع نشاط للرياح في الظل وفترات الليل من الثلاثاء حتى السبت، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء.