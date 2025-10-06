أ ش أ

ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية بلغ 4100 رسالة غذائية بكمية 180 ألف طن صادرة عن 1365 شركة مصدرة، وشملت هذه الرسائل ما يقرب من 680 صنفًا من المنتجات الغذائية تضمنت الخضراوات والدرنات، الثمار والفواكه، الدقيق ومنتجات الحبوب، محضرات الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وأوضحت الهيئة - في تقريرها الأسبوعي الـ36 للعام الحالي عن الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر - أن صادرات الفاصولياء بأنواعها جاءت في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 12 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بنحو 10 آلاف طن، ثم الخضراوات المجمدة المشكلة بكمية بلغت 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة 35 صنفًا بنحو 40 ألف طن.

وأضافت أن الرمان تصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 10 آلاف طن، تلته كل من المانجو والفراولة بنحو 7 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 33 صنفًا بكمية بلغت 33 ألف طن.

وتابعت أن الجزائر، والسودان، والسعودية، والمغرب وليبيا جاءت ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 174 دولة مستوردة خلال الأسبوع، لافتة إلى أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 675 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ570 رسالة، ثم ميناء السادس من أكتوبر بإجمالي 430 رسالة.

وأشارت إلى أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 1935 رسالة بإجمالي كمية تُقدّر بـ386 ألف طن مستوردة من قِبل 870 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، الزيوت المتنوعة والسكر الخام، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، البرازيل وإندونيسيا من بين إجمالي 80 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

وأوضحت أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 525 رسالة، يليه ميناء بورسعيد في المركز الثاني بـ350 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بـ333 رسالة.

ولفتت إلى أن الهيئة أصدرت خلال الأسبوع الماضي 1250 شهادة صحية للتصدير، بينما تم الإفراج عن 1213 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، فيما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 410 رسائل.

وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لـ68 مستوردًا خلال نفس الفترة، منوهة بأنه تم خلال الأسبوع تسجيل 46 منتج مكمل غذائي وفحص 481 منتجًا جديدًا، بجانب إصدار 16 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 10 شركات عاملة في هذا القطاع.

