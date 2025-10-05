

عقد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة وبحث مؤشرات أداء وحدات الهيئة في المبادرات الرئاسية وقوائم الانتظار.



وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور أحمد فرغلي، مدير المستشفيات التعليمية بالهيئة، ومحمد عبد الحميد، الأمين المساعد للشؤون المالية والإدارية، ومديري مستشفيات ومعاهد الهيئة ونوابهم، والدكتورة سماح عبد الحافظ، منسق المبادرات الرئاسية بالهيئة، ومسؤولي ومنسقي المبادرات الرئاسية وقوائم الانتظار برئاسة الهيئة والوحدات.



استمع رئيس الهيئة خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي حول معدلات أداء الوحدات في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والمبادرات الرئاسية المختلفة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، وأشاد بالجهود التي تبذلها وحدات الهيئة في التخصصات النوعية التي تتميز بها، مثل: زرع القرنية، القسطرة القلبية والطرفية، زرع الكبد، زرع الكلى، زرع القوقعة، وجراحة القلب والصدر، حيث حققت الهيئة زيادة في معدلات الإنجاز بنسبة 10% عن العام الماضي حتى الآن، وذلك بفضل إضافة بعض الخدمات الجديدة في عدد من وحدات الهيئة بعد توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك.



كما ناقش رئيس الهيئة مع مديري الوحدات أسباب تراجع الأداء في بعض التخصصات وسبل تحسينها، مؤكدًا ضرورة التعاون والتكامل بين الوحدات، وتوفير الخدمات الطبية التخصصية من خلال المعاهد المتخصصة في المستشفيات التي لا تقدم هذه الخدمات، دون الحاجة إلى تحويل المريض لأكثر من جهة.



واختتم الاجتماع بتكريم فرق قوائم الانتظار المتميزة خلال عام 2025 تقديرًا لجهودهم في إنجاز الإجراءات المالية والإدارية، التي أسهمت في تسريع أداء الفرق الطبية، حيث حصل منسقو قوائم الانتظار بمعهد الرمد التذكاري على المركز الأول، يليه معهد القلب القومي، بعد أن أصبحت قوائم الانتظار في القساطر القلبية لا تتعدى أسبوعين على الأكثر.