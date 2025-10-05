إعلان

الكهرباء تطرح كارت شحن جديد للعدادات مسبقة الدفع

كتب : محمد صلاح

11:45 ص 05/10/2025

عداد الكهرباء مسبق الدفع

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن طرح كارت شحن جديد مخصص للعدادات مسبقة الدفع، سواء الذكية أو الكودية، وذلك في إطار خطتها لتطوير خدمات الشحن وتسهيل عملية سداد فواتير الكهرباء للمشتركين.

وأوضحت الشركة أن الكارت الجديد يتميز بإمكانية شحنه من أي فرع من فروع شركات توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى إمكانية شحنه من خلال الهاتف المحمول عبر خاصية NFC أو من خلال التطبيقات المعتمدة، مما يسهم في حل مشكلة الرسائل المتكررة التي تظهر للبعض عند محاولة الشحن، مثل رسالة «غير مقبول».

وأكدت الشركة القابضة أن الكروت الجديدة متاحة حاليًا في مكاتب شركات الكهرباء، التي بدأت بالفعل في اعتماد خدمات الشحن الجديدة، لتوفير وسيلة أسهل وأسرع للعملاء، تلبية لاحتياجاتهم اليومية.

أماكن شحن كروت الكهرباء:

يمكن للمشتركين إعادة شحن الكارت من مراكز الخدمة التابعة لشركات الكهرباء مجانًا دون أي رسوم إضافية، كما يمكنهم أيضًا الشحن من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المختلفة مثل فوري، أمان، سداد، وقتي، مصاري، وضامن، مقابل رسوم بسيطة.

كما أشارت الشركة إلى أن تطبيق «سهل» يعد من أكثر التطبيقات استخدامًا بين أصحاب العدادات مسبقة الدفع، نظرًا لتوفيره معلومات دقيقة عن حالة العداد، ومعدل الاستهلاك اليومي، والتنبيهات الخاصة بالرصيد.

