أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة

كتب-عمرو صالح:

07:30 ص 05/10/2025
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح على على مناطق من وسط سيناء ومدن القناه.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

