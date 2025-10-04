هل ستعوض الحكومة المتضررين من ارتفاع منسوب النيل؟ "مدبولي" يجيب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تراقب عن كثب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، مشددًا على أن الدولة نجحت في إدارة هذه الظاهرة من خلال السد العالي الذي يضمن استقرار المنظومة المائية.

وقال مدبولي خلال كلمته عقب جولته في مصانع شركة النصر للكيماويات الدوائية، إن الحكومة اتخذت تدابير استباقية في محافظتي المنوفية والبحيرة، مضيفًا أن تحذيرات وجهت للمناطق المتوقع تأثرها.

وأوضح أن الأراضي المتضررة من الغمر تقع ضمن أراضي طرح النهر التابعة للدولة، قائلًا: "هذه الأراضي جزء من مجرى النيل ولا يجوز استغلالها للزراعة أو البناء."

وأشار مدبولي، إلى أن زيادة المنسوب هذا العام هي ظاهرة طبيعية مرتبطة بتصرفات السد العالي، مؤكدًا أن التعديات غير القانونية على حرم النهر هي السبب الرئيسي للخسائر.

وأضاف مدبولي أن الدولة تعمل على خطة شاملة لمعالجة هذه التعديات، مشيرًا إلى تقديم الدعم الفوري للأهالي المتضررين للتخفيف من آثار الغمر.

