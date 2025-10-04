الجامعة العربية: خطة ترامب منقوصة وتفتقر إلى التفاصيل الأساسية

كتب- حسن مرسي:

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة لم تصدر موقفًا رسميًا بعد بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بغزة، مشددًا على أن المنطقة تشهد لحظة تاريخية قد تمهد للسلام أو تفتح الباب لتحديات جديدة.

وقال زكي خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن المواقف العربية الحالية جاءت من دول منفردة أو قادة شاركوا في اجتماعات مع ترامب، مضيفًا أن هذه الخطوة قد تكون بداية لإنهاء حرب الإبادة ضد الفلسطينيين.

وأوضح أن خطة ترامب تفتقر إلى التفاصيل الأساسية، قائلًا: "لا يمكن الحكم عليها كجيدة أو سيئة، لكنها تحتاج إلى توافق حول بنود رئيسية مع حماس لضمان نجاحها".

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن رد حماس على الخطة يعكس وعيها بمحاولات إسرائيل لإنهاء وجودها السياسي في غزة، مؤكدًا أن هذا الموقف يتماشى مع حساسية الوضع الحالي.

وأضاف زكي أن الوسيط الأمريكي يرى أن حماس لا مكان لها في مستقبل القطاع، مشيرًا إلى أن المفاوضات القادمة ستكون حاسمة لتحديد دور الحركة.

وتابع السفير حسام زكي، أن العرب يأملون أن تؤدي هذه المبادرة إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، قائلًا: "المنطقة بحاجة إلى استقرار دائم ينهي معاناة الشعب الفلسطيني".

