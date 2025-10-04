مستقبل وطن يستضيف الأحزاب المشاركة بالقائمة الوطنية

كتب- نشأت علي:

تعقد أحزاب القائمة الوطنية، اجتماعًا اليوم، بمقر حزب مستقبل وطن، وذلك لدراسة المرشحين على القائمة وحصص الأحزاب.

يأتي الاجتماع تزامنًا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب.

ويأتي اجتماع اليوم كأول اجتماع رسمي بعد سلسلة من المناقشات التي جرت بين أحزاب القائمة طوال الفترة الماضية، ومتوقع يعقد بعد هذا الاجتماع اجتماعات أخرى إلى حين الإعلان عن القائمة التي ستخوض الانتخابات في الأربع دوائر المخصصة لنظام القائمة.

