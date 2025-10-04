التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي التاسع غدًا



أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي التاسع من الخطة التدريبية 2025/2026، غدًا الأحد وحتى 9 أكتوبر 2025، وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة، تحت إشراف الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على المركز.



وأوضحت الوزيرة، في بيان اليوم، أن الأسبوع الحالي يتضمن 3 برامج تدريبية متخصصة بمشاركة 157 متدربًا من مختلف المحافظات، وتشمل:



- برنامج تنمية مهارات استخدام برامج وأدوات الأوفيس المتقدم وخدمات جوجل.

- برنامج إدارة المشروعات PMP وAGILE.

- برنامج إعداد رئيس مركز/مدينة/حي.



وأكدت الدكتورة منال عوض، استمرار الوزارة في تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الكوادر المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير الإدارة المحلية وتعزيز التنمية المستدامة.



من جانبه، أشار الدكتور عصام الجوهري، إلى أن هذه البرامج تأتي في إطار خطة الوزارة لبناء قدرات العاملين بالمحليات وصقل مهارات القيادات، موضحًا أن الأسبوع سيشهد أيضًا ورش عمل ختامية لبرنامج إعداد رئيس مركز/ حي بمشاركة عدد من قيادات الإدارة المحلية.



اقرأ أيضًا:

ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

لماذا أثارت أسعار الحج السياحي الجدل رغم نفي "الحكومة"؟.. القصة كاملة

صورة الشهداء والمحاربين القدماء تزين عربات مترو الأنفاق والقطار السريع

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025-2026