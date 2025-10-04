تداول 16 سفينة بضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

كتب- محمد نصار:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، في حين غادرت 10 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 26 سفينة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 33,240 طنًا، تضمنت: 18,793 طن يوريا، 3,403 طن أسمنت معبأ، 4,416 طن جبس معبأ، 4,580 طن علف بنجر، 2,048 طن بضائع متنوعة.

أما حركة الوارد من البضائع العامة فقد سجلت 47,615 طنًا شملت: 5,276 طن قمح، 8,424 طن ذرة، 8,400 طن سكر، 2,500 طن كسب صويا، 5,960 طن حديد، 9,090 طن خردة، 1,400 طن خشب زان، 5,800 طن نواتج تقطير، 765 طن بضائع متنوعة.

وأشار البيان، إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 72,638 طنًا من القمح، بينما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 20,966 طنًا. كما سجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 2,618 شاحنة.

