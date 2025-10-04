معرض تراثنا.. مدبولي: نستهدف 600 مليون دولار من صادرات الحرف اليدوية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مدبولي، إنه يوجد نسب كبير من العارضين في معرض تراثنا من الدول العربية، كما يوجد حضور قوي من ذوي الهمم.

وقال "مدبولي"، خلال كلمة له، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق العربي للسياحة، بهدف التشجيع على تصدير هذه المنتجات إلى الخارج.

وأكد أنه يوجد 15% من العارضين في معرض تراثنا يصدرون منتجاتهم إلى الخارج، متابعًا: نستهدف تصدير منتجات من الحرف اليدوية تقدر بـ600 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

لماذا أثارت أسعار الحج السياحي الجدل رغم نفي "الحكومة"؟.. القصة كاملة

صورة الشهداء والمحاربين القدماء تزين عربات مترو الأنفاق والقطار السريع

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025-2026