حرارة وأمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن النصف الأول من فصل الخريف يتميز بسمات فصل الصيف، حيث يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وأضافت منار غانم، في تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على ارتفاع الحرارة بشكل طفيف، لافتة إلى أن الحرارة على القاهرة تسجل 33 درجة، والمناطق الجنوبية تصل لـ38 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، بينما درجات الحرارة خلال فترة الليل تكون بين 20 و22 درجة.

وتابعت: "يوجد سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا".

وأشارت إلى أن الظاهرة المؤثرة صباحًا هي الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من وسط سيناء ومدن القناه، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

