حالة الطقس.. سحب وأمطار خفيفة ونشاط رياح يُلطف الأجواء

كتب- محمد نصار:

10:48 ص 04/10/2025

حالة الطقس

أظهرت صور الأقمار الصناعية، تكوّن سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا.

وأوضحت الأرصاد، في بيان، أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء، ما يساهم في تلطيف الأجواء خاصة في فترات الليل وفي الظل.

وأضافت أن الطقس اليوم حار نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين تميل الأجواء إلى الاعتدال ليلًا.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.

حالة الطقس

